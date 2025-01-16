Shot: БПЛА пытались атаковать пороховой завод в Тамбовской области

В Тамбовской области в ночь на 16 января отражена очередная атака БПЛА, сообщило правительство региона.

Сбито три украинских дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск. Пострадавших нет. Обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома.

По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать, пишет Shot. Российская система ПВО уничтожила дроны более чем в полутора километрах от объекта.

15 января украинские БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области, сообщает SHOT. Силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен один беспилотник в поселке Новая Ляда.

Ранее в Тамбовской области беспилотники протаранили два жилых дома. Несколько человек пострадали от осколков стекол. В Котовске, где произошла атака, был введен режим чрезвычайной ситуации.