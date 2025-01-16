Опрос: Больше двух третей россиян считают себя трудоголиками

Больше двух третей россиян (74%) считают себя трудоголиками. При этом среди них женщин на 4% больше (76%), чем мужчин (72%).

При этом большинство россиян не считает трудоголизм болезнью. Две трети работодателей (66%) считает, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, противоположного мнения придерживается каждый пятый работодатель (21%), пишет РБК.

На фоне этого почти 70% матерей занимаются уроками с детьми. Менее 30% отцов вовлечены в уроки с детьми. Примерно столько же посещают родительские собрания. Среди матерей же их посещают более 90%. Посещениями врача также в основном занимаются матери – более 80% (отцы – 20%). В изучение информации с ребенком вовлечены 40% матерей и менее 15% отцов. Творчеством и дополнительными занятиями тоже в основном заняты матери, хотя в гораздо меньшей степени – этим заняты менее 20% матерей и чуть более 5% отцов.