Москва в ходе переговоров с Трампом будет требовать, чтобы Украина сократила связи с НАТО

Россия в ходе переговоров с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом будет требовать, чтобы Киев кардинально сократил связи с Североатлантическим альянсом.

При этом Украина должна стать нейтральным государством с ограниченной армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Москва занимает следующую позицию: хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, такое оружие не должно использоваться против Москвы или для захвата российской территории.

Еще одно условие — сохранение контроля, по меньшей мере, над уже занятыми украинскими территориями, хотя Москва открыта к обмену некоторых территорий. Это говорит о том, что позиция России идет в разрез с желанием Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Агентство указывает, что большинство высокопоставленных советников Трампа поддерживают идею создания на Украине демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками. Это стало бы материальной гарантией безопасности для Киева в рамках урегулирования его конфликта с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить России возобновление активного сотрудничества в сфере космоса и участие в общей программе для быстрого урегулирования конфликта на Украине.