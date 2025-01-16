16 Января 2025
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Фото: пресс-служба МЧС Республики Казахстан

СК России назначил судебную экспертизу в связи с крушением самолета AZAL

Следственный комитет России назначил комплексную судебную экспертизу в связи с крушением авиалайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Как сообщает ведомство в Telegram, это необходимо с целью оценить действия сотрудников диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.

Следователи также анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром самолета. Также назначена авиационно-техническая экспертиза. Специалисты изучают состояние систем разбившегося самолета, вещественные доказательства.

Тем временем, опубликована полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что решение о месте экстренной посадки экипаж "Азербайджанских авиалиний" принимал самостоятельно.

Теги: крушение, самолет, СКР


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