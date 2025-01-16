Российские танкеры с нефтью скопились у берегов КНР

Пять российских танкеров, на которых около 4 млн баррелей нефти, простаивают у берегов Китая из-за санкций, введенных против Москвы Минфином США.

Суда перевозили нефть марок ESPO и "Сокол" с Дальнего Востока и уже должны были доставить груз. Четыре из пяти судов попали в американский "черный список". Несмотря на то, что ограничительные меры еще не вступили в силу, многие порты в китайской провинции Шаньдун, где располагаются независимые нефтеперерабатывающие заводы, опасаются принимать российскую нефть. Количество "застрявшей" в море нефти почти удвоилось за два дня и, как ожидается, продолжит расти, сообщает Bloomberg.

По данным Reuters, как минимум 65 нефтяных танкеров вынуждены встать на якорь в разных точках мира - около китайских портов, у Сингапура, у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Всего, по оценкам аналитиков, под американскими санкциями оказалось около 10% глобального танкерного флота.

На этом фоне в Китае государственные и частные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия стали активно скупать сырую нефть с Ближнего Востока и из других стран.