Дневной стационар в Томском областном онкодиспансере уже принимает первых пациентов

Дополнительный дневной стационар Томского областного онкодиспансера начал прием пациентов. В новом медотделении, где был проведен современный ремонт, теперь оказывают специализированную противоопухолевую лекарственную терапию онкобольным в комфортных условиях.

Прием ведут два высококвалифицированных врача, три медицинские сестры и администратор. В отремонтированном помещении установили удобные кресла, оснастили всем необходимым оборудованием.

«Открытие нового дневного стационара для химиотерапии улучшит доступность и качество медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Современные технологии и методы лечения делают процесс химиотерапии более эффективным и менее травматичным, а новое помещение дневного стационара способствует тому, чтобы пациенты могли проходить лечение в комфортной обстановке. В этом году также запланирован ремонт в отделении противоопухолевой лекарственной терапии на улице Ивана Черных», — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных, которая осмотрела дневной стационар.

На данный момент в отделении проходят курс лечения 29 человек, но в перспективе в среднем здесь могут принимать 40 пациентов в день.

Главврач Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко рассказал, что в новом стационаре установлено шесть медицинских кресел, которые соответствуют всем санитарным нормам, оснащены регулируемыми подголовниками, подставками для ног и штативами для капельниц. Прочный каркас и эргономичный дизайн кресел обеспечивают расслабленное состояние пациента и свободный доступ медицинского персонала во время проведения процедур.

Напомним, что химиотерапию пациенты также проходят в дневном стационаре в Томске на улице Р. Люксембург, 24 и отделении противоопухолевой лекарственной терапии на улице Ив. Черных, 96 стр. 16.