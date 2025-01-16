Малое транспортное кольцо вокруг Томска возводят по графику

Техническая готовность строительства Малого транспортного кольца на участке 0-5 км города Томска на данный момент составляет 43%, что соответствует производственному графику.

Напомним, строительство МТК началось в прошлом году. Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд рублей. Этот масштабный проект частично реализуется в регионе за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Согласно проекта, к 2026 году планируется создать четырехполосную магистраль длиной более 4 км, которая напрямую соединит Коларовский тракт и автомобильную дорогу Томск — Мирный — Межениновка, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Проект предусматривает создание двух транспортных развязок с путепроводами и разворотной петлей. Сейчас строители ведут работы по обустройству земляного полотна и формированию развязок будущей магистрали. На путепроводе в створе с улицы Тихая уже начались подготовительные работы для дальнейшего монтажа переходных плит, а в районе улицы Богдана Хмельницкого ведется устройство шкафной стенки и облицовка армогрунтовых подпорных стен. В строительных работах ежедневно участвуют более 100 специалистов.

В 2025 году планируется завершить строительство двухуровневых транспортных развязок, основания дороги и частично нанести асфальтобетонное покрытие.

«Строительство Малого транспортного кольца идет в тесном взаимодействии с населением и администрацией Зональненского сельского поселения. Подрядная организация принимает все возможные меры для минимизации неудобств жителей микрорайонов поселения, которые попали в зону строительства дороги», — пояснил ИО директора ОГКУ «Томскавтодор» Павел Акулов.