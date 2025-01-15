На Кубани почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к врачам

На Кубани за медпомощью обратились 146 участников очистки побережья от мазута. Об этом сообщил Минздрав региона.

142 обратившимся помощь оказана амбулаторно. Госпитализация потребовалась троим пациентам, все они уже выписаны.

В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. По его словам, комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ.