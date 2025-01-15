15 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прошла забастовка водителей такси

В Екатеринбурге водители Яндекс.Такси объявили забастовку и три часа не выходили на линию. Акция прошла 14 января. Незадолго до этого в пабликах таксистов появилось объявление с призывом отказаться от поездок на несколько часов, чтобы обратить внимание общественности, чиновников и депутатов на проблемы в профессиональной сфере.

"Базовые тарифы Яши (Яндекс.Такси - прим.ред.) не покрывают расходов на машину (аренда или покупка, заправкой и ремонт). При этом даже малейший кеф вызывает панику среди марамоев в социальных сетях. Цены растут на машины (30-40%), запчасти (60-70%), аренду (~20%), топливо (~20%), продукты и одежду (до бесконечности). И только такси по мнению экспертов-не должно дорожать, выполняя социальную миссию", - говорится в сообщении.

Последней каплей, по словам бастующих, стало отключение опции "Повышенный спрос", на который поступали жалобы от пассажиров. Организаторы призвали таксистов не выходить на линию в час пик - с 16.30 до 19.30. Вместо этого водителям предложили заняться своими делами, отдохнуть или уделить время близким.

Забастовка проходила под лозунгом: "Не будь муковозом. Сойди с линии!"

Сколько именно таксистов приняло участие в протесте неизвестно. Один из них рассказал паблику "Злой Екатеринбург", что из-за низких цен на такси, водители получают всего 30-50 тыс. рублей в месяц, в то время как на бензин уходит 60 тыс., на техобслуживание и запчасти - 30 тыс., на аренду - 90 тыс. рублей.

Теги: Екатеринбург, забастовка, манифест, такси


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