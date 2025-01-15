В "Ленкоме" объяснили, почему из фойе театра убрали фото актёра Дмитрия Певцова

В театре "Ленком Марка Захарова" объяснили, почему из его фойе, где висят фотографии различных работавших в учреждении артистов, убрали портрет актёра, депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Там напомнили, что он сначала перестал быть частью труппы, а потом и вовсе раскритиковал "Ленком".

В театре напомнили, что Певцов в ноябре 2021 г. после избрания в Госдуму забрал свою трудовую книжку из театра, а потом сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру. 20 ноября 2024 г. Певцов, будучи в Белоруссии, дал развернутое интервью, в котором, отвечая на вопрос "почему ему не предложили возглавить "Ленком"?", подчеркнул: "У меня года три-четыре назад было желание такое: возглавить, чтобы спасти то, что осталось после Захарова. Но нынешнему руководству это, очевидно, не было нужно. И вот уже пять лет прошло, и от театра ничего не осталось, кроме названия. Это факт для меня свершившийся".

30 ноября 2024 г. в театре состоялся Творческий Совет, члены которого признали "крайне неэтичными и не соответствующими действительности" негативные высказывания Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре и сохранения наследия народного артиста СССР Марка Захарова.

Несмотря на весьма конкретные высказывания о театре и его спектаклях и тот факт, что актёр сделал свой выбор и в 2021 г. покинул "Ленком", фотография артиста, в отличии от всех тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить, отмечают в "Ленкоме".