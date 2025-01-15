15 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Благотворительный фонд РМК под Новый год помог девочке с диабетом из Варны

Благотворительный фонд РМК в канун Нового года оказал помощь девочке из челябинской Варны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в прошлом году у 8-летней Софьи диагностировали диабет, что стало серьезным испытанием для всей семьи. Софе пришлось привыкать к новым правилам: регулярно измерять уровень сахара в крови, делать инъекции инсулина и строго следить за питанием, высчитывая каждый кусочек еды по хлебным единицам.

Семья обратилась за помощью к председателю попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяне Алтушкиной. На их просьбу откликнулись и Софье оплатили курс лечения в знаменитой Кремлевской больнице – ЦКБ с поликлиникой управления делами президента РФ.

В Москве помогла друг фонда Ольга Сиенко: она подарила девочке инсулиновую помпу и инфузионные наборы к ней, а также организовала встречу со специалистами. Новый гаджет стал настоящим спасением для ребенка – теперь больше не нужно делать уколы каждый день. Инфузионный набор устанавливается под кожу и меняется раз в три дня, а сама помпа, которая крепится к одежде, автоматически подает инсулин в нужное время.

С новой помпой Софа чувствует себя свободнее. А внешняя часть устройства напоминает плеер, поэтому мама с улыбкой называет дочь "девочкой с плеером", как пелось в одной известной песне.

Теги: девочка, помощь, диабет, ребенок, Варна


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