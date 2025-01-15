Песков прокомментировал предложение обменять останки разведчика Кузнецова на украинских военнопленных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею обменять останки советского разведчика из Свердловской области Николая Кузнецова на военнопленных Украины. По его словам, никаких разговоров в Кремле на эту тему не идет, но даже в таком случае, предпочтение все же будет отдаваться живым.

"Я не могу вам ответить, мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на этот счет. Важно все-таки отдавать приоритет живым. Все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что исполнительный комитет городского совета Львова дал разрешение перенести мемориальный комплекс "Холм Славы". В рамках этой процедуры будут эксгумированы и перезахоронены останки советских солдат, в числе которых и Николай Кузнецов.

После этого уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотрит предложение направить властям Украины заявление о перевозке останков разведчика в Россию.

Заседание СПЧ запланировано на 22 января.