Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве "мальчика из чемодана" в Перми

Следователи следственного управления СКР по Пермскому краю завершили расследование дела пермячки Ирины Шатовой, которая обвиняется в том, что убила своего девятилетнего сына, положила его тело в чемодан, а потом полночи возила его по городу, сообщает "КП Пермь".

Материалы уголовного дела 15 января были направлены в краевую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Шатову задержали 13 июля 2024 года на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля 2024 года возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было тело ребенка, попала на записи камер видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

Отец ребенка после десяти лет брака развелся с Шатовой и уехал в США. Два года назад женщина ушла к другому мужчине.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.