Мазут с танкера "Волгонефть-239" пообещали откачать до конца января

Мазут с танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение, откачают до конца января, сообщает Минтранс РФ.

По информации ведомства, специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. "Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания, что ситуация с выбросом мазута будет ухудшаться, пока потерпевшие крушение в Черном море танкеры не снимут со дна.

Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя подчеркнул, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. По его словам, комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ.