В Югре находящийся в СИЗО украинец подал на гражданство РФ, чтобы уйти на СВО

В Югре находящийся в СИЗО украинец подал на гражданство РФ, чтобы уйти на СВО, сообщает MuksunFM.

Мужчина решил стать контрактником. Но шансов попасть "за ленточку" с украинским паспортом не было. Согласно закону о воинской обязанности, контракт заключается лишь с гражданами России. О своем желании сменить гражданство на российское он сообщил омбудсмену.

Его заявление о вступлении в гражданство Российской Федерации может быть рассмотрено органами Федеральной миграционной службы по месту жительства после прекращения в отношении него уголовного дела.

Тогда украинец заявил, что он хочет стать россиянином, чтобы оформить отцовство. Его возлюбленная, гражданка России, является матерью его детей. А вот отцовство он не может подтвердить якобы из-за отсутствия российского гражданства. Его успокоили: в ЗАГС достаточно просто подать заявление, и российский паспорт для этого не нужен.