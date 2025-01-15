СК возбудил дело после травмирования ребенка на горке в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования ребенка при катании с горки в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел на днях в Основинском парке. Ребенок катался с горки и получил травму позвоночника. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Для определения тяжести вреда здоровью пострадавшего проведут судебно-медицинскую экспертизу. Также по делу допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Основинском парке во время школьных каникул. Пострадал 10-летний мальчик – он заработал перелом позвоночника, катаясь на санках со снежной горки. После этого власти Кировского района решили засыпать злополучную горку песком.