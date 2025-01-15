В Госдуме одобрили идею использовать гражданские машины во время КТО

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал идею разрешить использовать гражданские автомобили, если на то есть потребность во время контртеррористической операции по борьбе с терроризмом.

Документ внесён в октябре 2024 г. группой депутатов. Изменить предлагается статью закона "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО, пишет ТАСС.

Речь в поправках идёт про обеспечение мероприятий по борьбе с терроризмом.