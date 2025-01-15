Екатеринбуржцам рассказали, кто станет главным хедлайнером Ural Music Night-2025

В этом году Уральская ночь музыки в Екатеринбурге пройдет с 27 на 28 июня, а главным хедлайнером станет лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Об этом на пресс-конференции рассказали представители фестиваля.

Как оказалось, ради посещения Екатеринбурга Бобунец отказался от гастролей. Помимо этого, сейчас ведутся переговоры с исполнителем Niletto. По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, в этом году екатеринбуржцы также увидят ансамбль песни и танца "Донбасс", "Другой оркестр" и, вероятно, смогут познакомиться с творчеством театра Нонны Гришаевой, для которого хотят подготовить отдельную площадку.

Еще на Ural Music Night выступит одна иностранная группа, однако кто это будет и из какой страны пока не раскрывается. Горенбург дал подсказку, заявив, что группа известна на весь мир.

"Не буду называть имя коллектива, просто расскажу историю о нем, а сами гадайте. Это величайшая группа, очень известная в мире, сейчас мы уже вышли с ними на договор, скоро будут перечислены средства. Я слушал их на одном из наших шоукейс-фестивалей New Open, а затем подошел, чтобы пообщаться: красивые парни, много их. Спрашиваю, доводилось ли им выступать на аудиторию в 50-60 тыс. человек, на что они ответили, что выступали на крупных площадках Лондона и Нью-Йорка. Пришлось извиниться", - рассказал директор фестиваля.

Он также добавил, что 2025 год станет особенным для Ural Music Night, так как на фестивале впервые пройдет "Ночь танца", о которой обещали подробно рассказать позднее.