В Кунгуре подросток погиб, катаясь на тюбинге

В Кунгуре следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время катания на тюбинге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 14 января. Подросток вместе с друзьями катался с естественного уклона, именуемого Лысой горой. В какой-то момент, сказав своим друзьям, что плохо себя чувствует, школьник упал. Вызванная на место происшествия "скорая" констатировала смерть ребенка. При катании со склона последний травмирован не был.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным "КП Пермь", инцидент произошел на лыжной базе "Снежинка". Сообщается, что у мальчика был порок сердца, возможно, даже стоял шунт, в любом случае подобные физические нагрузки ему были противопоказаны. Родители не знали, что их сын пойдет кататься на тюбинге, им он сказал, что просто пойдет гулять с друзьями.

В довершение всего, у родителей умершего мальчика в тот же вечер сгорел автомобиль. Предположительно, под капотом загорелась электропроводка.