Владимир Мазур встретился с победителями регионального конкурса проектов молодых ученых Томской области

Губернатор провел в Доме приемов Томской области встречу с победителями регионального конкурса проектов молодых ученых, сообщает пресс-центр региона.

Этот конкурс проводится в области по поручению главы региона. В прошлом году от претендентов поступило 63 заявки. Наибольшее число – 21 проект – в сфере новых материалов и технологий, 15 – в области медицины, 10 – энергетики, 9 – цифровых технологий и так далее. В результате двухэтапного конкурсного отбора независимые эксперты признали победившими 6 проектов.

Это проекты руководителя лаборатории НИИ кардиологии Томского НИМЦ Николая Каменщикова и научного сотрудника этого же НИИ Олега Егунова; доцента инженерной школы энергетики ТПУ Станислава Янковского и научного сотрудника этой же школы Юлии Васильевой, инженера-исследователя – студентки магистратуры ТГУ Екатерины Горн и ведущего научного сотрудника НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольги Брагиной.

Губернатор Владимир Мазур акцентировал внимание молодых ученых на поручении Президента России Владимира Путина о достижении технологической и кадровой независимости российской экономики.

«За созданием технологического суверенитета следует укрепление нашего производственного лидерства, а значит – процветание всей страны, благополучие жителей. И именно вы сегодня своими знаниями, своим трудом, своим пытливым неординарным умом помогаете претворять эти планы в жизнь», – обратился к томским молодым ученым губернатор Владимир Мазур.

Глава региона подвел главные технологические итоги минувшего 2024 года, среди которых ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля производства ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, завершение строительства научно-производственного центра в сфере беспилотных авиасистем, достижения томских ученых-химиков, признанные Минпромторгом России, и другие.

«В конце 2024 года Минобрнауки России объявило о результатах рейтинга научно-технологического развития регионов за 2023 год. Томская область за год поднялась в этом рейтинге сразу на две строки, заняв 4-е место. Это потрясающий результат, за который мы говорим спасибо вам, вашим наставникам и коллегам, всему томскому научному сообществу, высокотехнологичному бизнесу. И этот рейтинг – не просто цифры. Мы на деле доказываем свое лидерство», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур, обсудив с молодыми учеными их проекты и предложения по внедрению.

Участие во встрече также приняли заместитель главы региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, председатель Совета молодых ученых Томской области Станислав Батуев и другие.