Владимир Мазур встретился с победителями регионального конкурса проектов молодых ученых Томской области

15 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Наука и техника Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур встретился с победителями регионального конкурса проектов молодых ученых Томской области

Губернатор провел в Доме приемов Томской области встречу с победителями регионального конкурса проектов молодых ученых, сообщает пресс-центр региона.

Этот конкурс проводится в области по поручению главы региона. В прошлом году от претендентов поступило 63 заявки. Наибольшее число – 21 проект – в сфере новых материалов и технологий, 15 – в области медицины, 10 – энергетики, 9 – цифровых технологий и так далее. В результате двухэтапного конкурсного отбора независимые эксперты признали победившими 6 проектов.

Это проекты руководителя лаборатории НИИ кардиологии Томского НИМЦ Николая Каменщикова и научного сотрудника этого же НИИ Олега Егунова; доцента инженерной школы энергетики ТПУ Станислава Янковского и научного сотрудника этой же школы Юлии Васильевой, инженера-исследователя – студентки магистратуры ТГУ Екатерины Горн и ведущего научного сотрудника НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольги Брагиной.

Губернатор Владимир Мазур акцентировал внимание молодых ученых на поручении Президента России Владимира Путина о достижении технологической и кадровой независимости российской экономики.

«За созданием технологического суверенитета следует укрепление нашего производственного лидерства, а значит – процветание всей страны, благополучие жителей. И именно вы сегодня своими знаниями, своим трудом, своим пытливым неординарным умом помогаете претворять эти планы в жизнь», – обратился к томским молодым ученым губернатор Владимир Мазур.

Глава региона подвел главные технологические итоги минувшего 2024 года, среди которых ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля производства ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, завершение строительства научно-производственного центра в сфере беспилотных авиасистем, достижения томских ученых-химиков, признанные Минпромторгом России, и другие.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«В конце 2024 года Минобрнауки России объявило о результатах рейтинга научно-технологического развития регионов за 2023 год. Томская область за год поднялась в этом рейтинге сразу на две строки, заняв 4-е место. Это потрясающий результат, за который мы говорим спасибо вам, вашим наставникам и коллегам, всему томскому научному сообществу, высокотехнологичному бизнесу. И этот рейтинг – не просто цифры. Мы на деле доказываем свое лидерство», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур, обсудив с молодыми учеными их проекты и предложения по внедрению.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Участие во встрече также приняли заместитель главы региона по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, председатель Совета молодых ученых Томской области Станислав Батуев и другие.

Теги: владимир мазур, молодые ученые, рейтинг научно-технического развития


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети