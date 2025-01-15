Госдума может рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в марте

Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них планируют внести в план работы Госдумы на март. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета по охране здоровья, передает ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. По мнению авторов проекта, установление полного запрета на продажу подобной продукции рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья.

В мае законопроект о полном запрете вейпов в РФ был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Правительство России сочло, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.