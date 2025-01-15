15 Января 2025
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Фото: пресс-служба администрации сургута

В Тюмени бастуют таксисты из-за низких тарифов

В Тюмени 14 января водители "Яндекс такси" устроили забастовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне в сообществе водителей появилась листовка с призывом к таксистам не выходить на линию 14 января, с 16.30 до 19.30. В листовке говорится, что минувший год якобы был сложным для водителей. Якобы "Яндекс" всячески "помогал пассажирам, вводя "Везет" и "Попутчиков". Водители жалуются, что якобы базовые тарифы Яндекса не покрывают расходов на машину, при этом цены на все растут.

Понимания у пассажиров водители не нашли. В группе "ЧС Тюмень", где было опубликовано видео с забастовкой, интернет-пользователи назвали таксистов "зажравшимися" и сообщили, что цены на поездки только выросли.

"У меня средний чек от недовольных таксистов 500 рублей. Вы че гоните, "мало" за 10-15 минут поездки? Я зарабатываю в среднем 400 рублей в час", "Цены низкие? Да вы не обалдели, господа таксисты? В непогоду цены до 1000 рублей вырастают", "Низкие?! Я уже и не помню чтобы я дешевле 400 рублей ездил за 3-4 километра", - пишут пользователи в социальной сети "ВКонтакте".

Также подписчики порекомендовали недовольным таксистам сменить работу и отметили, что сейчас просто "мертвый сезон" - народ в праздники потратил деньги.

Теги: такси, Яндекс, тарифы, цены, поездки, забастовка


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