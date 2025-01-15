В Екатеринбурге решили отремонтировать набережную городского пруда

Власти Екатеринбурга объявили о планах отремонтировать набережную городского пруда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ремонт будет проводиться поэтапно. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже поручил подготовить документацию и оценить стоимость работ по обновлению территории.

"Городские власти рассчитывают шаг за шагом привести в порядок пешеходные дорожки и подпорные стенки, выполнить берегоукрепление, заменить скамейки и светильники, отремонтировать фонтан на Октябрьской площади, выполнить ряд других мероприятий", - отметили в администрации города.

Напомним, прошлой весной набережная Исети в самом центре Екатеринбурга оказалась подтоплена из-за паводка. Однако специалисты заявили, что это "регулируемый процесс".