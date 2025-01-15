В метрополитене Екатеринбурга с 18 января закрываются кассы

Начиная с 18 января на большинстве станций метро в Екатеринбурге перестают работать кассы. Соответствующее объявление появилось в метро накануне.

Согласно изложенной там информации, кассы будут открыты только на станциях "Проспект Космонавтов", "Площадь 1905 года" и "Ботаническая", однако в них можно будет только пополнить счет на проездном. Покупка билетов будет осуществляться только через терминалы.

На "Проспекте Космонавтов", "Площади 1905 года" кассы будут работать с 08.00 до 20.00, на "Ботанической" - с 07.00 до 19.00.