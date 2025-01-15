Смирнов согласовал строительство мусорного полигона в Сысерти перед увольнением из МинЖКХ

Бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов за несколько дней до своего увольнения из министерства все же согласовал проект строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском муниципальном округе. Приказ о строительстве мусорных полигонов по всему региону опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Интересно, что бизнесмены, заинтересованные в строительстве полигона, одновременно являются новыми работодателями бывшего министра.

Документ носит название "О внесении изменений в региональную программу в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области на 2019-2030 годы", подписан министром ЖКХ 27 декабря 2024 года, но опубликован только 14 января. Отметим, что об отставке Смирнова стало известно только 13 января.

В приказе говорится, что так называемый "комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования город Екатеринбург и Екатеринбургской агломерации" введут в эксплуатацию в 2029 году. Местом строительства указан земельный участок в кадастровом квартале 66:25:4306002. Рядом протекает безымянная речка.

Стоит отметить, что согласно публичной кадастровой карте РФ, участок все еще разрешено использовать только для ведения сельскохозяйственного производства.

Ответственными за эксплуатацию завода назначена компания ООО "Экологические системы".

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев на своей последней "прямой линии" заявил, что власти еще не определились с местом строительства и жителям ближайшей деревни Андреевки не стоит переживать. Однако уже на следующий день на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная губернатором еще в июле 2024 года, в которой планируемое место строительства располагается прямо у деревни в Сысертском районе.

Против строительства мусорного полигона регулярно выступают жители Сысертского муниципального округа. Они неоднократно обращали внимание на экологическую составляющую территории, на близкое расположение к будущему заводу жилых поселений и попытку провернуть все за их спинами.

Все доводы о не лучшем выборе территории свердловскими властями игнорируются. Ранее мы писали, что комплекс хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Роспотребнадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру.

Активисты также ранее заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям. А накануне и Минприроды отказалось видеть ручей на месте будущего мусорного полигона.

На фоне мусорного скандала Николай Смирнов решил покинуть должность по собственному желанию, якобы потому, что "захотел перемен" и имел предложение о работе в частном бизнесе. Вчера стало известно, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области получил работу в "Облкоммунэнерго".