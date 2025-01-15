Shot: БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области

Украинские БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, было слышно несколько взрывов в пригороде Тамбова. Предварительно, сработала система ПВО.

Как сообщили власти Тамбовской области, силами ПВО и средствами РЭБ уничтожен один беспилотник в поселке Новая Ляда. Обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения. Никто не пострадал.

Ранее в Тамбовской области беспилотники протаранили два жилых дома. Несколько человек пострадали от осколков стекол. В Котовске, где произошла атака, был введен режим чрезвычайной ситуации.