В России хотят через торги на бирже сделать стройматериалы дешевле

Власти России ищут способы сделать стройматериалы дешевле. Ради этого в Минстрое хотят узаконить обязательную реализацию на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции. Её перечень – на стадии формирования.

В список предлагается включить инертные материалы (песок и щебень), битумы, кирпич, цемент, асфальтобетонные смеси, смеси тяжелого бетона, полиэтиленовые трубы, изделия из лесоматериалов, стальной прокат и стальные трубы, кабельно-проводниковую продукцию, профнастилы, металлоконструкции барьерного ограждения и рельсы.

Об этом говорится в письме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вице-премьеру Марату Хуснуллину с поддержкой предложения Минстроя, пишет "Ъ". В аппарате политика подтвердили получение письма от биржи.