"ВКонтакте" впервые обошел YouTube по охвату среди россиян

Российская социальная сеть "ВКонтакте" обогнала видеохостинг YouTube по охвату пользователей в стране.

Таковы данные подсчетов исследовательской компании Mediascope. Месячный охват "ВКонтакте" среди отечественных пользователей в декабре 2024 года составил около 92 млн пользователей. За тот же период хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян. Mediascope также зафиксировал снижение посещаемости YouTube после его полного замедления в России на 6% за год.

Основными факторами роста активной аудитории "ВКонтакте", как заявил представитель соцсети, стало развитие "VK Видео" и "VK Клипов": оба сервиса обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов, сообщает РБК.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, почему в России решили замедлить "Ютуб". По его мнению, блокировка платформы обусловлена действиями компании Google.