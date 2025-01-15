Сотрудники Wildberries пожаловались на полуголые досмотры

В сортировочных центрах Wildberries возобновилась практика досмотра работников с требованием раздеться до нижнего белья.

Как заявили несколько сотрудников логистического технопарка "Софьино", в начале января 2025 года на складе маркетплейса в Московской области на территории Софьино ввели новые правила: сотрудники сортировочного центра должны раздеваться до нижнего белья для досмотра на входе.

"Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку", – заявила одна из сотрудниц. По словам другой, теперь сотрудники раздеваются за турникетами, в раздевалке, сообщают "Ведомости" со ссылкой на один из отраслевых Telegram-чатов.

Представитель Wildberries пообещал провести проверку.

Ранее стало известно, что Wildberries запускает раздел с товарами "Сделано в России". В компании считают, что он поможет покупателям выбирать те товары, которые создали в их родном регионе.