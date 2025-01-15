В РФ могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей

В России список социальных гарантий для многодетных могут дополнить новой нормой.

Власти хотят запретить работодателям увольнять россиян, которые являются единственными кормильцами в семье с тремя и более детьми. Инициативу уже поддержало правительство РФ. По словам экспертов, мера является важным шагом, позволяющим сохранить стабильность в многодетных семьях.

При этом необходимо не допустить злоупотреблений. Одним из ключевых моментов, требующих проработки, является определение реального статуса единственного кормильца, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что многодетные семьи в России все чаще берут кредиты, тогда как закредитованность семей с одним или двумя детьми снижается, к такому выводу пришли эксперты из Института социальной политики ВШЭ. Сейчас доля многодетных семей с кредитами составляет 67% (+8% к 2022 году).