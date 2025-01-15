Путин: Объем валового регионального продукта в Крыму вырос в 3,7 раза

В Крыму за 10 лет рост валового регионального продукта (ВРП) составил 3,7 раза – с 2014 по 2023 год.

Как заявил глава государства Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, ВРП Севастополя увеличился в 8,7 раза. Президент отметил эффективность работы механизма свободной экономической зоны.

Объем привлеченных инвестиций позволит ожидать дальнейшего роста собственных доходов регионов.

Российский лидер указал, что более 316 млрд руб. предусмотрено в федеральном бюджете на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в 2025–2027 гг. Планируется завершить работы на 230 объектах капитального строительства, сообщают "Ведомости".