Стало известно о срочной закупке нефти Китаем на фоне введения новых санкций США

В Китае государственные и частные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия стали активно скупать сырую нефть с Ближнего Востока и из других стран.

Это связано с подготовкой к возможным перебоям в поставках топлива из-за ужесточения санкций Вашингтона против России и Ирана. Компании рассматривают различные сорта нефти с Ближнего Востока, из Африки и США. Особенно востребованы закупки сырья с поставкой в феврале. Китайские покупатели нефти опасаются, что небольшие частные нефтеперерабатывающие предприятия, которые уже находятся под давлением, могут вынужденно сократить производство топлива, если у них больше не будет доступа к российской и иранской нефти.

Тогда более крупные государственные нефтеперерабатывающие компании КНР должны будут вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Китай отказался принять три танкера с российской нефтью, которые ранее попали под санкции США. На их борту - более 2 млн баррелей нефти. Также подсанкционным танкерам будут отказывать в разгрузке в портах Индии.