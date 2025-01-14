Путин потребовал тщательной работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута, сообщают РИА Новости.

По его словам, комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.