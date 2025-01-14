В Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Саратовской области после атаки БПЛА введен режим ЧС межмуниципального уровня. Об этом в своем Telegram-канали сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.

"Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания. Ответственным за координацию на месте назначен начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин", - пишет Бусаргин.

Он добавил, что решение было принято во время заседания оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Со специалистами была обсуждена текущая ситуация - они предпринимают все необходимые меры.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Из-за этого на одном из предприятий произошло возгорание. По данным Минобороны, за ночь были сбиты 32 украинских БПЛА, из них 11 – над Саратовской областью. Сегодня утром Бусаргин также объявил об угрозе атаки БПЛА. Экстренные службы области были приведены в полную готовность, в результате атаки были повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

Из-за этого в Саратове и Энгельсе 14 января занятия в школах прошли дистанционно.