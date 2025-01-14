В России могут учредить стипендию имени В.В. Жириновского
В Министерстве науки РФ выступили с инициативой учредить стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документах сказано, что ежегодно с 1 сентября 2025 года будет назначаться 10 стипендий для студентов по 15 тыс. рублей и 10 аспирантам в размере 20 тыс. рублей. Выплата будет осуществляться ежемесячно.
Стипендии имени В.В.Жириновского назначаются:
- студентам (курсантам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления (далее - студенты);
- аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления (далее - аспиранты).