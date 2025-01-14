В России могут учредить стипендию имени В.В. Жириновского

В Министерстве науки РФ выступили с инициативой учредить стипендию имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документах сказано, что ежегодно с 1 сентября 2025 года будет назначаться 10 стипендий для студентов по 15 тыс. рублей и 10 аспирантам в размере 20 тыс. рублей. Выплата будет осуществляться ежемесячно.

Стипендии имени В.В.Жириновского назначаются: