14 Января 2025
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Политика Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Андрей Дубровский уверен, что депутаты ГосДумы поддержат законопроект о статусе бойцов, ведущих боевые действия в Курской области

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский и первый заместитель председателя Марина Левина участвовали в работе в формате видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На открытии сессии выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он рассказал, что накануне состоялась его встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались приоритетные задачи в работе Госдумы и глава государства пожелал депутатам успехов.

Ключевым приоритетом в депутатской работе, по словам спикера, является реализация Послания Президента Федеральному Собранию, ведь от этого зависит достижение целей национального развития нашей страны – повышение благосостояния граждан и рост экономики.

По информации Председателя Государственной Думы, в законодательном портфеле на сегодняшний день находятся 1057 законопроектов. Приоритет в работе парламентариев занимают вопросы поддержки участников специальной военной операции, их родных и близких.

(2025)|Фото: duma.gov.ru

"На рассмотрении находятся 19 законопроектов. Они касаются расширения форм помощи военнослужащим и их семьям, обеспечения социальных и трудовых гарантий, а также предоставления дополнительных льгот детям участников СВО", – сообщил Вячеслав Володин.

Также спикер напомнил, что этот год для страны особый – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и год Защитника Отечества.

Председатель Тульской облдумы Андрей Дубровский напомнил, что тема статуса бойцов, которые воюют в Курской области, была затронута в ходе прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Они не имеют статуса участников СВО, а являются участниками контртеррористической операции. По решению главы государства вопрос будет решен.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

"Мы с коллегами также обсуждали возможности законодательного урегулирования этого вопроса, ведь такие обращения поступали и в областную Думу. Считаю очень важным оперативное исполнение поручения Президента", – отметил Андрей Дубровский.

Теги: парламентарии, госдума, андрей дубровский, тульская областная дума, год защитника отечества


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