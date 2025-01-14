Минюст: Размер штрафов по 36 статьям УК РФ должен быть увеличен в связи с инфляцией

Министерство юстиции РФ выступило с предложением увеличить размер штрафов сразу по 36 статьям УК РФ в сфере экономики в связи с инфляцией. Как сказано в законопроекте, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов, в ряде статей, где штраф является основным видом наказания, его размер не пересматривался более 20 лет.

"Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию в пояснительной записке.

Инициаторы проекта считают, что корректировка размера штрафов к текущему курсу рубля сможет положительно сказаться на поступление доходов в федеральный бюджет.

Например, за нарушение авторский и смежных прав (ст. 146 УК РФ), придется заплатить сумму в рамках от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, вместо сегодняшних от 200 тыс. рублей до 1 млн. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) - 500 тыс. рублей, вместо 300 тыс., незаконный оборот поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) обойдется мошеннику в сумму до 5 млн рублей, вместо штрафа до 1 млн. А штраф за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) вырастет сразу в пять раз - с 300 тыс. до 1,5 млн рублей.