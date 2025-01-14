Спикер ЗСК Кубани Юрий Бурлачко провел совещание по обсуждению плана нормотворческой и контрольной деятельности парламента на 2025 год

«Проект плана разрабатывается комитетом по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан на основании поступивших предложений депутатов, постоянных комитетов, депутатских объединений, Губернатора Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края, других субъектов права законодательной инициативы», – открывая совещание, напомнил Юрий Бурлачко.

В ходе обсуждения председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, все поступившие предложения были учтены в рассматриваемом проекте плана нормотворческой деятельности, в том числе от прокуратуры края, Краснодарского краевого суда, крайизбиркома.

Он также пояснил, что документ, как и в 2024 году, включает в себя 110 позиций, которые касаются совершенствования законодательного обеспечения всех сфер социально-экономического развития Кубани.

В проекте плане кубанского парламента в качестве субъектов права законодательной инициативы традиционно преимущественно представлены постоянные комитеты Законодательного Собрания края, Губернатор Краснодарского края, а также избирком региона, сообщает пресс-служба ЗСК.

«Данным планом определяются базовые параметры нашей предстоящей работы на год. Они формируются с учетом итогов прошедшего года. Как вы помните, мы проводили по две сессии в месяц, одна из которых была заочной, на которой мы рассматривали проекты федеральных законов. Сохраним такой формат работы и на этот год. В то же время, если понадобится, будем проводить и по три сессии, поскольку жизнь не стоит на месте, а требует все более оперативных решений. Поэтому всем комитетам необходимо активизироваться и все намеченное в плане нормотворческой и контрольной деятельности неукоснительно выполнять в срок во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами», – подчеркнул Юрий Бурлачко.





По итогам обсуждения профильному комитету было поручено доработать проект плана с учетом прозвучавших предложений и внести его в повестку дня очередного пленарного заседания кубанского парламента.