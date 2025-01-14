Российские пользователи отметили сбой в работе Рунета

Пользователи интернета в России ощутили массовый сбой в работе сайтов, мессенджеров и поисковиков. Что именно произошло с Рунетом - неизвестно, однако пользователи сети отмечают, что Интернет начинает потихоньку оживать.

Особенно плохо работает сеть на телефонах. Многие русскоязычные сайты не открываются, ряд приложений если и работает, то очень долго грузит аудио- и медиаматериалы. Возникают проблему и с использованием поисковиков "Яндекс" и Goоgle. Массовый сбой фиксируется у всех операторов связи. Не открывается даже сайт для мониторинга проблем в сети "Сбой.рф".

Единственное приложение, которое работает исправно, как отмечают пользователи Рунета, это Telegram.

В пресс-службе Роскомнадзора заявляют, что не знают причин сбоя и сейчас разбираются в ситуации.