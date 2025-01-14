Лавров: Расшифровка черных ящиков самолета AZAL не подтверждает выводов СМИ

Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтверждает некоторых выводов, заявленных в СМИ, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в ходе специальной встречи в Бразилии были открыты черные ящики. "Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования", — сказал министр на пресс-конференции. Глава МИД РФ призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.