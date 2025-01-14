В Свердловской области закупят технику для тушения лесных пожаров на 66 млн рублей

На приобретение техники для тушения лесных пожаров в Свердловской области направлено более 66 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Техника поступит в распоряжение отделений Уральской авиабазы на территории всего региона. Речь идет о 23 малых лесопатрульных комплексах и трех внедорожниках УАЗ "Патриот". Все автомобили малого лесопатрульного комплекса укомплектованы средствами пожаротушения. Это емкость для воды объемом 500 литров, мотопомпа, зажигательный аппарат, бензопила, противопожарные ранцы, средства для оказания медпомощи, лопаты, топоры и универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, комплексы имеют удлиненную пассажирскую кабину, благодаря которой автомобиль сможет транспортировать группу лесных пожарных из шести человек.

"Полноприводные автомобили УАЗ "Патриот" также предназначены для доставки дополнительных сил и средств к местам тушения лесных пожаров", - отметил Мамонтов.

Ранее сообщалось, что на борьбу с браконьерами в свердловских лесах потратят более 100 млн рублей.