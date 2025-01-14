В Тюмени начался конкурс эскизов памятника героям СВО

В Тюмени начался конкурс эскизов памятника героям специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подать заявки на конкурс могут не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие. Можно отправить индивидуальные и групповые работы. Условия и форма заявки — в личном кабинете участника на официальном сайте Федерального казначейства.

Победителя и дипломантов определит специальная комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы. Итоги будут подведены в марте 2025 года.

"Фонд «Защитники Отечества" уделяет особое внимание увековечению памяти героев специальной военной операции. Большой запрос на это поступает от самих ветеранов – и мы не можем остаться в стороне. Примеры мужества, героизма, безграничной любви к Родине, которые демонстрируют наши защитники, должны остаться в памяти страны. Поэтому проект памятника – это очень важная инициатива, которую мы должны воплотить в жизнь", – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.