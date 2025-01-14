Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украина прошедшей ночью пыталась нанести удар по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а также шестью крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, все средства воздушного нападения сбиты силами ПВО. Жертв и пострадавших нет.

Также над акваторией Черного моря сбиты еще две ракеты Storm Shadow.В ведомстве подчеркнули, что поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.

"Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", - подчеркнули в Минобороны.

Shot сообщает, что ВСУ попытались атаковать ракетами ATACMS химический завод в городе Сельцо Брянской области. Обломки сбитой ракеты рухнули на территории предприятия.