Сменился глава "Лукойла"

В "Лукойле" сменился главный исполнительный директор, он же руководитель. На смену Вадиму Воробьеву пришел Сергей Кочкуров.

Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Воробьев возглавил "Лукойл" 30 мая 2022 г., после ухода с поста гендиректора своего предшественника, многолетнего руководителя организации Вагита Алекперова. Воробьева считают доверенным лицом первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, они были соратниками еще по комсомольской работе в Горьковском обкоме ВЛКСМ.

Кочкуров родился в 1963 г. В 1986 г. окончил горно-нефтяной факультет Уфимского нефтяного института. Специальность – "Бурение нефтяных и газовых скважин", в 2004 г. – Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Менеджмент организации", в 2009 г. – Институт нефтегазового бизнеса. В 1986 г. по распределению направлен в Когалым. Трудовую деятельность начинал помощником бурильщика в бригаде капитального ремонта скважин НГДУ "Ватьеганнефть". Работал мастером капитального ремонта скважин, старшим геологом, заместителем начальника, начальником цеха добычи нефти и газа.

В 2000 г. стал главным инженером "Ватьеган​нефти". В 2002 г. стал заместителем генерального директора по производству территориально-производственного предприятия (ТПП) "Когалымнефтегаз", в 2003 г. – главным инженером – первым заместителем генерального директора "Покачевнефтегаз". С 2005 г. руководил коллективом нефтяников этого же предприятия, с 2009 г. – коллективом "Когалымнефтегаза". С 2010 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". В апреле 2012 г. возглавил "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Был депутатом думы Югры, покинул парламент в конце марта 2019 г., потому что стал вице-президентом "Лукойла".