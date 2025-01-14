Сменился глава "Лукойла"

14 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Фото: Накануне.RU

Сменился глава "Лукойла"

В "Лукойле" сменился главный исполнительный директор, он же руководитель. На смену Вадиму Воробьеву пришел Сергей Кочкуров.

Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Воробьев возглавил "Лукойл" 30 мая 2022 г., после ухода с поста гендиректора своего предшественника, многолетнего руководителя организации Вагита Алекперова. Воробьева считают доверенным лицом первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, они были соратниками еще по комсомольской работе в Горьковском обкоме ВЛКСМ.

Кочкуров родился в 1963 г. В 1986 г. окончил горно-нефтяной факультет Уфимского нефтяного института. Специальность – "Бурение нефтяных и газовых скважин", в 2004 г. – Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Менеджмент организации", в 2009 г. – Институт нефтегазового бизнеса. В 1986 г. по распределению направлен в Когалым. Трудовую деятельность начинал помощником бурильщика в бригаде капитального ремонта скважин НГДУ "Ватьеганнефть". Работал мастером капитального ремонта скважин, старшим геологом, заместителем начальника, начальником цеха добычи нефти и газа.

В 2000 г. стал главным инженером "Ватьеган​нефти". В 2002 г. стал заместителем генерального директора по производству территориально-производственного предприятия (ТПП) "Когалымнефтегаз", в 2003 г. – главным инженером – первым заместителем генерального директора "Покачевнефтегаз". С 2005 г. руководил коллективом нефтяников этого же предприятия, с 2009 г. – коллективом "Когалымнефтегаза". С 2010 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". В апреле 2012 г. возглавил "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Был депутатом думы Югры, покинул парламент в конце марта 2019 г., потому что стал вице-президентом "Лукойла".

Теги: Сергей Кочкуров, "Лукойл", глава


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2022 16:10 Мск Утверждён новый президент "Лукойла"
Ранее 21.04.2022 12:40 Мск Алекперов покинул пост главы "Лукойла" и совет директоров компании
Ранее 28.03.2019 11:20 Мск Назначенный вице-президентом "ЛУКОЙЛ" депутат думы ХМАО покинул парламент

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети