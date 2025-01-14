В Екатеринбурге младшеклассник сломал позвоночник на зимней горке

В Екатеринбурге 10-летний мальчик заработал перелом позвоночника, катаясь на санках по снежной горке. Инцидент произошел в Основинском парке во время школьных каникул.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, власти Кировского района после инцидента решили засыпать горку песком. У мальчика же после неудачного приземления диагностировали компрессионный перелом позвоночника - пострадали пятый и шестой позвонок.

Ранее мы писали, что катание на тюбингах – самое травмоопасное зимнее развлечение. Четверть обращений от жителей России за последние сезоны были именно по этому поводу. Особенно опасные - ледяные горки, где высокая скорость увеличивает вероятность травм. Чаще всего люди ломают конечности, но бывают и более серьезные травмы, например, переломы позвоночника.

Мы также рассказывали про 17-летнюю девушку, которая погибла при катании на тюбинге, привязанном к машине, в Красноярске.