Бывший зампред правительства Прикамья назначена заведующей баней в женском СИЗО-5

Бывший зампред правительства Прикамья Елена Лопаева, осужденная за присвоение денежных средств фонда "Содействие — XXI век", назначена заведующей баней в женском СИЗО-5, сообщает РБК Пермь.

По данным издания, это стало известно из оглашенной характеристики Лопаевой, которая добивается в суде отсрочки исполнения наказания до достижения 14-летия ее ребенка. В следственном изоляторе она освоила профессию повара, а также посещает кружок корреспондентов.

Ранее Мотовилихинский районный суд отказал ей в отсрочке. Решение суда поддержала апелляция. Однако дело было возвращено на новое рассмотрение.