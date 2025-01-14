В метрополитене Екатеринбурга сломался один из поездов

В метро Екатеринбурга в одном из поездов произошел сбой в работе дверей. Как сообщают очевидцы произошедшего, всем пассажирам пришлось выйти на станции "Уралмаш", так и не доехав до конечной.

Как передают их слова в Telegram-канале "Дно Исети", двери стали произвольно открываться и закрываться на станции "Машиностроителей" и продолжили на "Уралмаш". Оба раза это продолжалось по несколько минут. Тогда пассажирам сообщили о неисправности поезда и попросили выйти из вагонов.

В екатеринбургском метрополитене пока не комментируют ситуацию, объясняя это тем, что нужно установить причину поломки.

Напомним, что 9 января в метро стали курсировать два только что отремонтированных состава. Планируется, что с их помощью удастся увеличить частоту движения поездов.