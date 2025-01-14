Ушедший в отставку свердловский министр ЖКХ перебрался в "Облкоммунэнерго"

Теперь уже бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил работу в "Облкоммунэнерго". Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

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Какую именно должность занял Смирнов и чем он будет заниматься на новом месте, не уточняется.

"Исполняющим обязанности министра назначен заместитель Смирнова Алексей Рубцов. Новый глава министерства пока подбирается", - утверждает канал.

Напомним, об отставке Николая Смирнова с поста главы свердловского МинЖКХ стало известно накануне. Сообщалось, что чиновник решил покинуть должность по собственному желанию якобы потому, что "захотел перемен" и имел предложение о работе в частном бизнесе.

Согласно данным из открытых источников, АО "Облкоммунэнерго" – системообразующее предприятие коммунальной энергетики Свердловской области. В активе четыре вида деятельности: передача электроэнергии, тепло- и водоснабжение, а также водоотведение. С июля 2018 года компания ведет деятельность в сфере создания и эксплуатации объектов для обработки, сбора и размещения (хранения и захоронения) твердых коммунальных отходов в регионе.