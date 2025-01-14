Силовики, работавшие по делу главы земледелия минАПК, накрыли нарколабораторию

В нарколаборатории, якобы принадлежащей главе отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорю Крупскому, обнаружили около 65 кг наркопродукции. В контейнерах были найдены 18 мешков марихуаны и 143 куста каннабиса.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, Крупский вместе с подельниками якобы приобрели и переоборудовали железнодорожные контейнеры и организовали там конопляную ферму. Всего в поселке Белореченский было обнаружено шесть контейнеров, пять из которых оборудованы под выращивание, сушку и фасовку конопли. Также сообщается, что Крупского уже лишили должности в министерстве.

Всего возбуждено три уголовных дела о незаконном производстве и культивировании запрещенного продукции. Еще в декабре по этому делу были задержаны два жителя Екатеринбурга, которые, по данным силовиков, являлись потребителями выращиваемой конопли.

Ранее мы писали, что 25 декабря Ленинский суд отправил Крупского в СИЗО, где он пробудет до 23 февраля включительно.

Стоит напомнить, что в Свердловской области собирались выращивать коноплю в промышленных масштабах, о чем распорядился сам глава региона Евгений Куйвашев. На эти цели планировалось потратить 2,5 млрд рублей за пять лет, однако речь шла не о наркотической, а о технической конопле. Предполагалось производство полного цикла: от посадки до получения готовой продукции в 40 тысяч наименований. С помощью выращивания конопли власти хотели пополнить свердловский бюджет.