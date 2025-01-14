На месте откачки нефтепродуктов с "Волгонефти-239" может обрушиться скала

Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов в районе кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС РФ.

По информации ведомства, завершено строительство подъездной технической дороги к кормовой части танкера. Отсыпано и выровняно более полукилометра пути.

"Продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря: существует угроза обрушения скальной породы, спланирована работа по обследованию на возможность проведения взрывных работ", - сообщили в МЧС.

10 января при обследовании кормовой части "Волгонефть 239" специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м. В Минтрансе заявили, что его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений, затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район были направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой.

13 января, спустя месяц после ЧП с танкерами, была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.